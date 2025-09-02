День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 10:06

Российские войска «выкуривают» остатки ВСУ из Серебрянского лесничества

ТАСС: армия России завершает зачистку Серебрянского лесничества от ВСУ

Вооруженные силы РФ практически завершили зачистку от Серебрянского лесничества в ЛНР от подразделений украинской армии, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По его информации, группировка ВСУ зажата сразу в нескольких локальных огневых мешках.

Зачистка Серебрянского лесничества практически на стадии завершения. Сформированы сразу несколько локальных огневых мешков для украинских сил, — отметил источник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что после освобождения Камышевахи весь юг республики перешел под контроль российских войск. По его словам, это зона ответственности группировки «Восток», которая ранее взяла под контроль также Первое Мая и Нелеповку и сейчас укрепляет позиции на территории Днепропетровской области.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев до этого заявил, что военная инфраструктура ВСУ была поражена ударами российских военных по Днепропетровской области. По его словам, также уничтожены склады. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

