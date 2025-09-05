Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:11

МО озвучило количество освобожденных населенных пунктов ДНР за неделю

МО: ВС России освободили три населенных пункта в ДНР за неделю

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в Днепропетровской области и ДНР, сообщили представители Минобороны России в своем Telegram-канале. В ведомстве уточнили, что благодаря активным действиям подразделений Южной группировки войск были освобождены Федоровка и Марково. Кроме того, подразделения группировки «Восток» в ходе наступления освободили Камышевaху в ДНР и Новоселовку в Днепропетровской области.

В результате активных и решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Федоровка и Марково Донецкой Народной Республики. <...> За прошедшую неделю подразделения группировки войск «Восток» в результате наступательных действий установили контроль над населенными пунктами Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новоселовка Днепропетровской области, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России заявило о полном завершении освобождения территории Донецкой Народной Республики в зоне действий группировки войск «Восток». Ведомство отметило, что подразделения продвинулись в глубину обороны противника и установили контроль над Новоселовкой в Днепропетровской области.

Минобороны РФ
ДНР
ВС РФ
освобождения
