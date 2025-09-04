Освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток» полностью завершено, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, подразделениям удалось продвинуться в глубину обороны противника и взять под контроль Новоселовку в Запорожской области.

Полностью завершено освобождение территории Донецкой Народной Республики в полосе действий группировки войск «Восток», — говорится в сообщении.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал, что украинские войска разместили подразделения иностранных наемников по всей линии фронта в Донбассе для удержания текущих позиций под контролем ВСУ. По его словам, зафиксировано прибытие интернациональных подразделений на границу между ДНР и Днепропетровской областью, а также на Красноармейском, Константиновском и Краснолиманском направлениях.

До этого глава ДНР Денис Пушилин рассказывал, что Вооруженные силы России расширили зону контроля в районе Константиновки. По его информации, ситуация на Константиновском направлении развивается в пользу российских сил.