02 сентября 2025 в 10:57

Глава ДНР рассказал, как обстоят дела на Константиновском направлении

Пушилин заявил, что армия России расширила зону контроля у Константиновки

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России расширили зону контроля в районе Константиновки Донецкой Народной Республики, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, ситуация на Константиновском направлении развивается в пользу российских сил.

Мы видим расширение зоны контроля на Константиновском направлении со стороны наших подразделений, — заявил Пушилин.

Ранее он заявил, что армия России укрепляет позиции в Днепропетровской области после завершения освобождения южных территорий ДНР. Он отметил, что с освобождением Камышевахи можно говорить о полном контроле над этим направлением. По словам главы ДНР, российские военные начали формировать в регионе зону безопасности. Пушилин также поблагодарил бойцов группировки «Восток» за завершение операции и дальнейшее продвижение.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России практически завершают зачистку Серебрянского лесничества в ЛНР. Сообщается, что украинские подразделения оказались в нескольких локальных огневых мешках.

