ВС России улучшают позиции в Днепропетровской области после окончательного освобождения юга Донецкой Народной Республики, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, российские военные начали создавать в регионе зону безопасности.

С освобождением Камышевахи можно сказать, что освобожден весь юг республики. Здесь хотелось бы выразить слова благодарности бойцам группировки войск «Восток», которые завершили освобождение и сейчас улучшают позиции на территории Днепропетровской области, — сказал Пушилин.

Ранее боец 57-й бригады с позывным Алмаз сообщил, что подразделения российской группировки войск «Восток» отразили несколько атак диверсионных групп ВСУ, пытавшихся взять контроль над дорогой в освобожденном селе Запорожском Днепропетровской области. По его словам, украинской армии важно отбить этот населенный пункт, чтобы взять под контроль пути снабжения группировки ВСУ в поселке Камышеваха.

До этого сообщалось, что в Запорожском военнослужащие ВСУ бросили наемника, оставив его погибать в одиночестве. Иностранец продолжал вести бой в течение двух часов, пока у него полностью не закончились боеприпасы.