09 сентября 2025 в 07:56

Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске

Марочко: под контроль российских сил в ДНР перешло около 70% Кировска

Военнослужащие российской армии установили контроль над примерно 70% территории населенного пункта Кировск (Заречное) в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Он отметил значительное продвижение Вооруженных сил России за последние несколько суток. В Минобороны РФ данную информацию пока не комментировали.

Украинские бойцы еще пытаются удерживать западные окраины Кировска и ведут маневренные действия для возвращения контроля над утраченными рубежами, — указал Марочко.

Одновременно российские подразделения расширили зону контроля в районе Торского. Они продвинулись вдоль реки Жеребец и соединились с другими частями ВС РФ. Работа на данных направлениях продолжается.

Ранее сообщалось, что российские военные практически выдавили Вооруженные силы Украины из села Полтавка к юго-западу от Константиновки. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, сейчас там остаются лишь точечные очаги сопротивления.

До этого Марочко рассказал, что в ходе продвижения к Константиновке в ДНР российские военные создают огневой карман для группировки ВСУ, находящейся в городе. Продвижение ВС России также наблюдается и со стороны Степановки.

