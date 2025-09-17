Российские войска отразили атаку ВСУ в трех регионах Минобороны: ПВО сбила шесть беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами

Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над тремя российскими регионами — Курской, Белгородской и Ростовской областями, сообщили в Минобороны РФ. По его данным, атаки ВСУ были отражены в период с 15:00 мск до 20:00 мск.

В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что половину беспилотников сбили над Курщиной. Еще два БПЛА были уничтожены в небе над Белгородской областью, один — над Ростовской.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде при атаке БПЛА пострадала 18-летняя девушка. От удара беспилотника она получила баротравму. По словам главы региона, помощь ей оказали в больнице, лечение пациентка продолжит амбулаторно.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 17 сентября ПВО сбила восемь беспилотников. Атаке украинских войск подверглись четыре региона страны — Ростовская, Воронежская, Курская и Брянская области. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.