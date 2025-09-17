Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 07:42

Над Россией за ночь сбили восемь украинских беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября уничтожили восемь беспилотников ВСУ в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке украинских войск подверглись четыре региона страны.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, три дрона удалось сбить над территорией Ростовской области, еще три — над территорией Брянской области. По одному беспилотнику было ликвидировано над Воронежской и Курской областями, добавили в министерстве. Сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ночью сбили украинские беспилотники над тремя районами — Чертковским, Куйбышевским и Дубовским. По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших.

До этого стало известно, что днем 16 сентября ВСУ атаковали беспилотниками четыре региона России. В период с 08:45 до 17:00 мск силы ПВО сбили 12 целей. Больше всего дронов — пять — уничтожено над территорией Белгородской области. Еще четыре беспилотника сбили над Курской областью, два — над Брянской и еще один — над Ростовской областью.

беспилотники
ВСУ
регионы
Россия
