16 сентября 2025 в 17:53

Свыше 10 украинских дронов атаковали регионы России за день

Средства ПВО сбили 12 беспилотников над четырьмя регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами четыре региона России в период с 08:45 до 17:00 по московскому времени, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны сбито 12 целей.

16 сентября в период с 08:45 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Уточняется, что больше всего дронов уничтожено над территорией Белгородской области. Там сбили пять летательных аппаратов. Еще четыре беспилотника сбили над Курской областью, два — над Брянской, и еще один — над Ростовской областью.

Ранее Министерство обороны сообщало, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 357 беспилотников за сутки. В ведомстве отметили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

До этого средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области. Противник атаковал пять районов — Чертковский, Миллеровский, Боковский, Шолоховский и Верхнедонской.

