Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 05:57

В Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ

Слюсарь: в пяти районах Ростовской области уничтожены дроны ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на севере Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, противник атаковал пять районов — Чертковский, Миллеровский, Боковский, Шолоховский и Верхнедонской.

Какого типа и сколько было дронов, Слюсарь не сообщил.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал, — написал ростовский глава.

Ранее сообщалось, что с 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, все они были самолетного типа.

До этого стало известно, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на служебный автомобиль в Белгородской области пострадали восемь человек. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района, где была атакована автомашина «Газель». Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Транспортное средство получило значительные повреждения и было полностью уничтожено в результате возгорания.

Юрий Слюсарь
Ростовская область
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.