В Ростовской области отразили атаку дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на севере Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его данным, противник атаковал пять районов — Чертковский, Миллеровский, Боковский, Шолоховский и Верхнедонской.

Какого типа и сколько было дронов, Слюсарь не сообщил.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

В Верхнедонском районе у хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал, — написал ростовский глава.

Ранее сообщалось, что с 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны России, все они были самолетного типа.

До этого стало известно, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на служебный автомобиль в Белгородской области пострадали восемь человек. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района, где была атакована автомашина «Газель». Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Транспортное средство получило значительные повреждения и было полностью уничтожено в результате возгорания.