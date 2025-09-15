Российский регион за час атаковали десятки БПЛА

С 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны были уничтожены 24 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа.

С 22:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Курской области, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на служебный автомобиль в Белгородской области пострадали восемь человек. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района, где была атакована автомашина «Газель». Все пострадавшие были немедленно доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Транспортное средство получило значительные повреждения и было полностью уничтожено в результате возгорания.

До этого губернатор Волгоградской области сообщил, что силы ПВО сбили беспилотники. Пострадали жилой дом и хозпостройка в Волгограде, выбиты окна и повреждена крыша. В Красноармейском районе обломки дрона попали в больницу, но возгорания и пострадавших нет.