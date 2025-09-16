Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 сентября 2025 в 12:13

Средства ПВО России вышли победителями в схватке с БПЛА Украины

Минобороны: российские средства ПВО уничтожили за сутки 357 дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны России сумели уничтожить 357 дронов за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в заявлении.

Ранее российские средства противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на севере Ростовской области. Противник атаковал пять районов — Чертковский, Миллеровский, Боковский, Шолоховский и Верхнедонской.

До этого сообщалось, что в Северодонецке беспилотный летательный аппарат ВСУ вызвал масштабное возгорание на крыше многоквартирного дома. Как сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики, пламя быстро распространилось по всей площади кровли. Силами пожарно-спасательных подразделений распространение огня было остановлено. Трое жильцов были своевременно эвакуированы.

Не так давно Герой РФ Сергей Липовой заявил NEWS.ru, что украинский беспилотник, атаковавший промышленное предприятие в Пермском крае, мог быть запущен с территории России. Собеседник отметил, что в РФ действуют спящие ячейки из числа украинских беженцев, которые по приказу Службы безопасности Украины проводят подобные диверсии.

СВО
ВСУ
БПЛА
дроны
ПВО
Минобороны РФ
