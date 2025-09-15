Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 00:07

Спасатели ликвидировали пожар после атаки дрона на жилой дом

МЧС: в Северодонецке потушили пожар после атаки дрона на многоэтажку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Северодонецке беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины стал причиной масштабного возгорания на крыше многоэтажки, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики. Пламя быстро распространилось по всей площади кровли.

Силами пожарно-спасательных подразделений распространение огня было остановлено. Трое жильцов были своевременно эвакуированы и переданы медикам.

В результате пожара крыша на площади 2030 квадратных метров была уничтожена, — говорится в сообщении службы.

Для ликвидации чрезвычайного происшествия на месте работали 28 пожарных и 7 единиц спецтехники. Они не допустили распространения огня на жилые этажи и избежали человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за восемь часов уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом. По данным Минобороны России, атака была зафиксирована 13 сентября в дневное время.

До этого Запорожская АЭС подверглась атаке беспилотников ВСУ, которые нацелились на учебно-тренировочный центр станции. По предварительным данным, среди персонала пострадавших не было, радиационный фон в норме, а режим безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушен.

дроны
ВСУ
Северодонецк
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.