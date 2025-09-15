Спасатели ликвидировали пожар после атаки дрона на жилой дом

Спасатели ликвидировали пожар после атаки дрона на жилой дом МЧС: в Северодонецке потушили пожар после атаки дрона на многоэтажку

В Северодонецке беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины стал причиной масштабного возгорания на крыше многоэтажки, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики. Пламя быстро распространилось по всей площади кровли.

Силами пожарно-спасательных подразделений распространение огня было остановлено. Трое жильцов были своевременно эвакуированы и переданы медикам.

В результате пожара крыша на площади 2030 квадратных метров была уничтожена, — говорится в сообщении службы.

Для ликвидации чрезвычайного происшествия на месте работали 28 пожарных и 7 единиц спецтехники. Они не допустили распространения огня на жилые этажи и избежали человеческих жертв.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны за восемь часов уничтожили 38 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской областью и Крымом. По данным Минобороны России, атака была зафиксирована 13 сентября в дневное время.

До этого Запорожская АЭС подверглась атаке беспилотников ВСУ, которые нацелились на учебно-тренировочный центр станции. По предварительным данным, среди персонала пострадавших не было, радиационный фон в норме, а режим безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушен.