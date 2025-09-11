Празднование Дня города в Москве
Беспилотники ВСУ нацелились на российский ядерный объект

Украинские беспилотники атаковали учебный центр Запорожской АЭС

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС подвергся атаке беспилотников со стороны ВСУ, говорится в Telegram-канале станции. В результате инцидента пострадавших среди персонала нет, режим безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушен.

Вражескими беспилотными летательными аппаратами сегодня был атакован учебно-тренировочный центр Запорожской атомной электростанции. По предварительной информации, среди персонала станции пострадавших нет. <...> Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме, — говорится в сообщении.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в течение 11 сентября силами противовоздушной обороны на территории Курской и Белгородской областей было уничтожено 13 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Воздушная атака продолжалась более трех часов.

Кроме того, Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что прекращение обстрелов российской территории беспилотниками ВСУ возможно исключительно при условии капитуляции Украины. В качестве дополнительной меры он назвал необходимость формирования буферной территории протяженностью свыше тысячи километров.

