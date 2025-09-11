ВСУ за три часа атаковали российское приграничье с помощью 13 БПЛА

Средства противовоздушной обороны в Курской и Белгородской областях перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА днем 11 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ вели атаку в период с 14:00 до 17:30 по московскому времени.
11 сентября в период с 14:00 до 17:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.
ПВО сбила 12 БПЛА над Белгородской областью, еще один — над Курской.
В Минобороны также сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская и Брянская области.
Ранее стало известно, что при детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области пострадала 14-летняя девочка. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайвороне — у него осколочное ранение головы.