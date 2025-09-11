Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 20:10

ВСУ за три часа атаковали российское приграничье с помощью 13 БПЛА

Минобороны: ПВО уничтожила 13 дронов ВСУ в Курской и Белгородской областях

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны в Курской и Белгородской областях перехватили и уничтожили 13 украинских БПЛА днем 11 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. ВСУ вели атаку в период с 14:00 до 17:30 по московскому времени.

11 сентября в период с 14:00 до 17:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

ПВО сбила 12 БПЛА над Белгородской областью, еще один — над Курской.

В Минобороны также сообщали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 11 сентября уничтожили почти 20 украинских беспилотников в небе над Россией. Атаке подверглись шесть регионов страны, в том числе Белгородская и Брянская области.

Ранее стало известно, что при детонации БПЛА в поселке Дубовое Белгородской области пострадала 14-летняя девочка. Ребенка госпитализировали с сотрясением мозга. Также при атаке ВСУ пострадал мужчина в городе Грайвороне — у него осколочное ранение головы.

Минобороны РФ
ВСУ
атаки
БПЛА
беспилотники
Курская область
Белгородская область
