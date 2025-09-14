Генерал ответил, откуда мог быть запущен атаковавший Пермь дрон

Атаковавший промышленное предприятие в Пермском крае украинский дрон мог быть запущен с территории России, заявил NEWS.ru Герой РФ генерал-майор авиации Сергей Липовой. Он подчеркнул, что в РФ действуют спящие ячейки из числа украинских беженцев, которые по приказу Службы безопасности и Главного управления Украины проводят подобные диверсии. В МО России данную информацию не комментировали.

То, что на Пермь вчера была атака, — это, скорее всего, дроны, которые были запущены уже с территории России. Дело в том, что с момента начала специальной военной операции на территорию России переехало около пяти миллионов беженцев, среди которых, вполне возможно, есть и так называемые спящие ячейки. Они, получая приказы со стороны СБУ, со стороны Главного управления разведки, получают комплектующие для сборки дронов, ― объяснил Липовой.

Генерал отметил, что спящие агенты могут получать от украинских кураторов комплектующие для беспилотников, собирать их и направлять на стратегические объекты РФ. Липовой добавил, что российские спецслужбы регулярно выявляют диверсантов.

Дрон собрать сейчас — это не проблема, его может собрать любой школьник, который имеет доступ к интернету. Там все в красках расписано, как это все делается. Получая комплектующие, собирают дроны и потом направляют их на стратегические объекты, но наши специальные органы выискивают такие спящие ячейки, и мы каждую неделю видим операции по задержанию и обезвреживанию этих террористов, которые потом получают длительные сроки за террористическую деятельность на территории России. Поэтому, скорее всего, это дроны, которые были запущены с территории России, ― резюмировал Липовой.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины, атаковал промышленный объект региона. По его словам, пострадавших нет, а предприятие продолжило работу в штатном режиме. В МО России данную информацию не комментировали.