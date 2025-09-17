Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:20

ПВО защитила Ростовскую область от очередной атаки дронов ВСУ

Слюсарь: силы ПВО уничтожили беспилотники над тремя районами Ростовской области

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября сбили украинские беспилотники над тремя районами Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.

Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали регионы 16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск. Два БПЛА удалось сбить над Белгородщиной, еще два — над территорией Ростовской области и один — на подлете к Воронежу.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил 40-летний мужчина.

Ростовская область
ВСУ
атаки
Юрий Слюсарь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.