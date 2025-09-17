ПВО защитила Ростовскую область от очередной атаки дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны в ночь на 17 сентября сбили украинские беспилотники над тремя районами Ростовской области, заявил в своем Telegram-канале врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.

Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе, — уточнил он.

Ранее сообщалось, что над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства ПВО сбили пять украинских дронов самолетного типа. По информации Минобороны РФ, ВСУ атаковали регионы 16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск. Два БПЛА удалось сбить над Белгородщиной, еще два — над территорией Ростовской области и один — на подлете к Воронежу.

До этого глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения. Также ранения средней степени тяжести получил 40-летний мужчина.