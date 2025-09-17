Дроны ВСУ безуспешно атаковали три региона России Минобороны РФ: дроны ВСУ сбиты в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях

Над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа.

16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск <…> уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и один — над территорией Воронежской области, — говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны сообщало, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 357 беспилотников за сутки. В ведомстве отметили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

До этого средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области. Противник атаковал пять районов — Чертковский, Миллеровский, Боковский, Шолоховский и Верхнедонской. У хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал