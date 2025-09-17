Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 00:04

Дроны ВСУ безуспешно атаковали три региона России

Минобороны РФ: дроны ВСУ сбиты в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Все они были самолетного типа.

16 сентября в период с 21:30 до 23:00 мск <…> уничтожено и перехвачено пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: два — над территорией Белгородской области, два — над территорией Ростовской области и один — над территорией Воронежской области, говорится в публикации.

Ранее Министерство обороны сообщало, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 357 беспилотников за сутки. В ведомстве отметили, что речь идет о беспилотных летательных аппаратах самолетного типа.

До этого средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на севере Ростовской области. Противник атаковал пять районов — Чертковский, Миллеровский, Боковский, Шолоховский и Верхнедонской. У хутора Солонцовский загорелась сухая трава, возгорание быстро потушили. Никто из людей не пострадал

ПВО
Минобороны РФ
дроны
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдо-сотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Домашний питон выбрался из клетки и задушил двухлетнюю девочку
В Подмосковье мигрантка избила трехлетнего ребенка: почему она на свободе
Врачи четырех больниц спасли жизнь роженице с уникальным осложнением
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.