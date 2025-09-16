В результате атаки ВСУ в Донецке погиб мирный житель Пушилин: в результате атаки ВСУ погибла женщина, ранен мужчина

В результате детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка на территории садового товарищества «Дружба» погибла женщина 1980 года рождения, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Также ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения.

Повреждено одно домостроение в Докучаевске. Со стороны ВФУ совершены три вооруженных атаки. Применялись ударные БПЛА, — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщал, что российские военные расширяют буферную зону в Днепропетровской области после освобождения юга республики. По его словам, за минувшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Хорошее, Новопетровское и Сосновка. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Пушилин рассказал, что российские военные «перемалывают» элитные подразделения ВСУ на Добропольском направлении. Он отметил, что противник постоянно пытается контратаковать или атаковать по отдельным позициям, но безрезультатно. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.