17 сентября 2025 в 20:02

БПЛА едва не убил девушку в российском приграничье

Гладков сообщил о ранении девушки при атаке на Белгород

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгороде при атаке БПЛА пострадала 18-летняя девушка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, помощь оказали в больнице, лечение она продолжит амбулаторно.

В Белгороде после ударов беспилотников еще одна мирная жительница обратилась в больницу. 18-летней девушке, получившей баротравму, оказали необходимую помощь, — отметил глава региона.

В селе Новая Таволжанка после сбросов взрывных устройств повреждены крыши и окна частных домов. В городе Строитель беспилотник сдетонировал на территории сельхозпредприятия, были выбиты стекла и посечен кузов грузовика.

В Белгородском районе при атаке ВСУ пробило крышу частного дома, загорелась комната, повреждена крыша. В поселке Красная Яруга в результате атаки повреждены четыре автомобиля. По словам губернатора, информация о последствиях продолжает уточняться.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 17 сентября система ПВО сбила восемь беспилотников. Атаке украинских войск подверглись четыре региона страны: Ростовская, Воронежская, Курская и Брянская области.

атаки
БПЛА
Белгород
Вячеслав Гладков
пострадавшие
беспилотники
ВСУ
