Наступление на всех фронтах, ожесточенные бои: что сказали в Генштабе ВС РФ

Вооруженные силы РФ ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Что об этом известно, где идут ожесточенные бои?

Наступление на всех фронтах, что сказал Герасимов

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», — сказал Герасимов.

В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Герасимов сообщил, что российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, сейчас бои уже ведутся в ДНР — в населенном пункте Ямполь, передает пресс-служба Минобороны.

«Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — отметил Герасимов.

При этом штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают продвижение в населенном пункте Северск ДНР, сказал начальник Генштаба ВС РФ.

«Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск», — сообщил он.

Кроме того, близится к завершению освобождение Кировска на Краснолиманском направлении.

«Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска», — сказал Герасимов.

Что в Сумской области

На всем участке фронта в Сумской области продолжаются встречные бои: ВСУ активизировались в районе Садков и усилили давление на фланги наступающей группировки ВС РФ; авиация ВКС РФ, расчеты БПЛА и артиллерии наносят удары по выявленным целям и логистическим узлам, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«За сутки ВС РФ отражено две контратаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков. В ходе отражения уничтожен БТР М113. В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра ССО Украины. Потери группы составили до 60% убитыми и ранеными. Утраты позиций не допущено», — уточнил источник.

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ продолжают атаковать в районе Юнаковки, Кондратовки, Андреевки, Варачино и Алексеевки.

Военкор Евгений Поддубный сообщил об ударе по топливной станции ВСУ близ населенного пункта Надъярное на Сумском направлении.

«Несмотря на активное противодействие систем РЭБ, наши дроноводы поразили газораспределительную станцию ВСУ, обеспечивающую прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских формирований», — отметил журналист.

