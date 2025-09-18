Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 03:48

Наступление на всех фронтах, ожесточенные бои: что сказали в Генштабе ВС РФ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы РФ ведут наступление практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции, заявил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Что об этом известно, где идут ожесточенные бои?

Наступление на всех фронтах, что сказал Герасимов

«Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на Красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу», — сказал Герасимов.

В ходе рабочей поездки он также проверил выполнение боевых задач соединениями и воинскими частями группировки «Центр», которые действуют на Красноармейском направлении, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, Герасимов сообщил, что российские войска полностью выбили подразделения ВСУ из Серебрянского лесничества в ЛНР. По его словам, сейчас бои уже ведутся в ДНР — в населенном пункте Ямполь, передает пресс-служба Минобороны.

«Наши войска вчера вошли и ведут боевые действия в населенном пункте Ямполь, противник полностью выбит из Серебрянского лесничества», — отметил Герасимов.

При этом штурмовые подразделения Южной группировки войск продолжают продвижение в населенном пункте Северск ДНР, сказал начальник Генштаба ВС РФ.

«Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск», — сообщил он.

Кроме того, близится к завершению освобождение Кировска на Краснолиманском направлении.

«Успешно идет продвижение на Краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска», — сказал Герасимов.

Что в Сумской области

На всем участке фронта в Сумской области продолжаются встречные бои: ВСУ активизировались в районе Садков и усилили давление на фланги наступающей группировки ВС РФ; авиация ВКС РФ, расчеты БПЛА и артиллерии наносят удары по выявленным целям и логистическим узлам, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«За сутки ВС РФ отражено две контратаки ВСУ в районе Алексеевки и Садков. В ходе отражения уничтожен БТР М113. В ходе атаки в районе Садков враг задействовал штурмовую группу из состава 80-й десантно-штурмовой бригады, усиленную личным составом 140-го центра ССО Украины. Потери группы составили до 60% убитыми и ранеными. Утраты позиций не допущено», — уточнил источник.

По данным Telegram-канала WarGonzo, ВСУ продолжают атаковать в районе Юнаковки, Кондратовки, Андреевки, Варачино и Алексеевки.

Военкор Евгений Поддубный сообщил об ударе по топливной станции ВСУ близ населенного пункта Надъярное на Сумском направлении.

«Несмотря на активное противодействие систем РЭБ, наши дроноводы поразили газораспределительную станцию ВСУ, обеспечивающую прием, слив и хранение газа в интересах боевых и тыловых подразделений украинских формирований», — отметил журналист.

Читайте также:

Срок службы в армии, возможность отсрочки: последние новости о призыве-2025

«10 000 тел погибших на СВО». Что известно о самом большом военном морге

КАБ накрыли украинский десант: авантюра на Днепре дорого обойдется ВСУ

ВС РФ
ВСУ
СВО
Генштаб ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.