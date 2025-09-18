Срок службы в армии, возможность отсрочки: последние новости о призыве-2025

Ровно 100 лет назад, 18 сентября 1925 года, в СССР приняли закон «Об обязательной военной службе» — первый в советской истории. Призыв проходит по сей день, ближайший начнется 1 октября. Что сегодня важно знать об этом, какие изменения начали действовать для призывников, за что можно получить штрафы — в материале NEWS.ru.

Как теперь приходят повестки на военную службу

Одно из главных нововведений в России в 2025 году — внедрение электронных повесток. Теперь уведомление может быть вручено лично под расписку по месту жительства, учебы или работы, а также размещено в соответствующем реестре электронных повесток, на порталах «Госуслуги» или mos.ru. В некоторых случаях уведомление приходит по СМС, на email или заказным письмом.

Повестка считается официально полученной через семь дней с даты размещения в едином реестре, даже если призывник не увидел ее и вовсе не имел аккаунта на портале. После этого россиянин обязан явиться в военкомат в течение 20 дней. Игнорировать электронную повестку не получится: в отношении призывника введут ограничения. В частности, ему запрещено будет брать кредиты, выезжать за границу, регистрировать ИП, недвижимость и транспорт. Также ему может грозить штраф до 30 тысяч рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призыв может длиться круглый год

Правительство России внесло изменения в порядок призыва граждан на военную службу. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов. Согласно новым правилам, решение о направлении призывника в воинскую часть сохраняет силу в течение года и может быть реализовано во время двух призывных кампаний.

Это изменение приводит правила призыва в соответствие с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в апреле. Новые правила также предусматривают возможность направления призывникам повесток для уточнения данных воинского учета. Со своей стороны граждане смогут сообщать об изменениях в своих обстоятельствах. Например, о появлении оснований для отсрочки.

Также в Госдуму внесли законопроект об изменении сроков военного призыва: согласно документу, он будет проводиться круглый год, с 1 января по 31 декабря, на основании указа президента. Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Документ размещен в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в течение всего года будут проводиться медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии. Однако отправка новобранцев в части будет осуществляться только в сроки стандартного призыва — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Как представляется, проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий (в том числе с использованием единого реестра воинского учета) в течение всего календарного года позволит равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва граждан на военную службу», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кто имеет право на отсрочку в 2025 году

Президент РФ Владимир Путин продлил до 2030 года право на отсрочку от призыва для старообрядцев. Это касается только прибывших из-за рубежа на постоянное место жительства в регионы Дальневосточного федерального округа. Документ размещен на портале правовых актов.

Также Путин подписал закон об освобождении от призыва на военную службу лиц, служивших в Вооруженных силах ДНР, в Народной милиции ЛНР, а также в воинских формированиях и органах обеих республик. Призываться не будут также россияне, более полугода участвовавшие в боевых действиях по решению властей ДНР и ЛНР. Речь идет о тех, кто сражался с 11 мая 2014 года.

Также в Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление отсрочки от военной службы отцам детей с инвалидностью до достижения ребенком 18 лет. В настоящее время такое право действует только до достижения ребенком трехлетнего возраста.

«Право на освобождение от призыва на военную службу позволит гражданину сосредоточиться на заботе о ребенке, обеспечивая ему необходимую поддержку и внимание», — говорится в пояснительной записке к документу.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Для получения отсрочки потребуется заключение государственного бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства семьи. Авторы законопроекта считают, что уход за ребенком-инвалидом требует значительных временных и физических ресурсов, что делает необходимым продление уже существующей льготы.

Отсрочка от призыва предоставляется также по состоянию здоровья, из-за учебы, по уходу за больным родственником, при наличии беременной жены на сроке не менее 22 недель, если призывник — отец-одиночка или избранный депутат.

С какими болезнями не берут в армию в 2025 году

В 2025 году Минобороны разработало проект о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе, согласно которому могут измениться категории годности военнообязанных с некоторыми заболеваниями и травмами. Например, мужчины с сифилисом теперь могут считаться годными с ограничениями, в то время как раньше их признавали негодными к службе. Теперь они могут быть зачислены в инженерные, технические и железнодорожные войска, а также войска связи и охраны.

Также люди с эндогенными психозами, к которым относятся шизофрения, шизотипические расстройства, шизоаффективные, бредовые, острые и преходящие психотические расстройства, аффективные расстройства, раньше считались непригодными к службе вовсе. Теперь предлагается изменить категорию «Д» на «В» в графе III. Однако к службе могут допустить только «при умеренно выраженных, кратковременных болезненных проявлениях». То же самое касается и невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств.

Среди других заболеваний, для которых предложили изменить категорию годности, отмечены дефекты костей черепа после операции или травмы, поражающие преимущественно центральную нервную систему, атрофия, гипертония, болезни полости носа, наружного уха, кожи.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 2025 году от службы в армии освобождаются призывники, имеющие:

Заболевания и нарушения работы органов. К ним относятся люди с инвалидностью, ВИЧ, злокачественными новообразованиями, астмой, эпилепсией и тяжелыми заболеваниями сосудов головного мозга.

Дефекты зрения. Призывники с близорукостью свыше шести диоптрий, дальнозоркостью свыше восьми диоптрий и астигматизмом свыше четырех диоптрий подлежат освобождению;

Проблемы с весом. Призывник не может проходить службу в армии, если весит менее 45 килограммов или имеет индекс массы тела выше 40 (ожирение 3–4-й степени);

Искривление позвоночника более чем на 17 градусов с сопутствующими симптомами.

Кожные заболевания, включая атопический дерматит, экзему, псориаз.

Болезни желудка и кишечника. Язва, значительные нарушения функций пищеварительных органов также являются противопоказаниями.

Серьезные травмы, включая компрессионный перелом позвоночника.

Проблемы с зубами. Отсутствие более 10 зубов на одной челюсти или тяжелые формы пародонтита.

Кто может рассчитывать на альтернативную службу

В 2025 году расширен список профессий и должностей, доступных к выбору призывниками для прохождения альтернативной службы вместо армии. В нем было 238 позиций, а теперь 266. Некоторые занятия, такие как архивист и сборщик свинцовых аккумуляторов, исключили. При этом список пополнился такими профессиями, как промысловый охотник, библиотекарь или гидрометеонаблюдатель.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Альтернативная служба доступна представителям малочисленных коренных народов, а также россиянам, чье состояние здоровья, вероисповедание или убеждения противоречат участию в военной деятельности.

