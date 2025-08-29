Правительство скорректировало правила призыва на военную службу Решение об отправке призывника в часть будет действовать во время двух кампаний

Правительство России внесло изменения в порядок призыва граждан на военную службу. Согласно новым правилам, решение о направлении призывника в воинскую часть сохраняет силу в течение года и может быть реализовано во время двух призывных кампаний, постановление опубликовано на портале нормативных правовых актов.

Решение об отправке к месту прохождения срочной службы подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года со дня, в котором оно было принято, — указано в документе.

Это изменение приводит правила призыва в соответствие с законом, подписанным президентом Владимиром Путиным в апреле. Новые правила также предусматривают возможность направления призывникам повесток для уточнения данных воинского учета.

Со своей стороны, граждане смогут сообщать об изменениях в своих обстоятельствах. Например, о появлении оснований для отсрочки.

Призыв осуществляется дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Изменения направлены на повышение эффективности системы призыва и учет индивидуальных обстоятельств граждан.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России завершило формирование государственной системы единого воинского учета в 2025 году. Новая система представляет собой важный элемент создаваемой единой цифровой среды военного ведомства.