На Западе уличили Зеленского в скрытной и грубой кампании по переизбранию

На Западе уличили Зеленского в скрытной и грубой кампании по переизбранию Politico: Зеленский развернул скрытную и грубую кампанию по переизбранию

Президент Украины Владимир Зеленский развернул скрытную и грубую кампанию по своему переизбранию, преследуя и запугивая политических оппонентов, пишет издание Politico со ссылкой на украинских чиновников. По его данным, помощники Зеленского всеми силами пытаются очернить и помешать соперникам.

Попытка остановить расследования в отношении союзников в настоящее время широко рассматривается соперниками Зеленского как неотъемлемая часть скрытной, хотя и грубой кампании офиса президента по подготовке к выборам в будущем. <…> Его помощники используют всю власть и инструменты, имеющиеся в их распоряжении, чтобы очернить и помешать соперникам, — говорится в материале.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявлял, что Зеленский оказался в критическом положении из-за угасания интереса западных союзников. По его мнению, для политика наступили «черные дни». Такая ситуация сложилась из-за постепенного отдаления президента США Дональда Трампа от украинского конфликта. Кроме того, можно заметить некомпетентность окружающих Зеленского людей, а также финансовые проблемы в вопросах содержания ВСУ.