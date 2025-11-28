Названо место, где может служить рэпер Макан Mash: рэпер Макан может пойти служить в подмосковную часть ВДВ

Российский рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов), предположительно, отправится служить в подмосковную часть ВДВ, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, эту информацию подтвердил сотрудник призывного пункта.

Канал отмечает, что с артистом уже ведет переговоры представитель воинской части ВДВ с базой в Московской области. При этом категория здоровья рэпера позволяет ему служить в воздушно-десантных войсках, говорится в публикации. Сам Макан не давал комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что рэпер будет служить в спецназе Росгвардии. По данным источника, Макана распределили в центр спецназначения «Витязь», который борется с терроризмом и освобождением заложников. Стало известно, что артист отправится на службу 28 ноября.

Также появилась информация о явке Макана в московский военкомат. Призывники сообщили, что видели музыканта внутри сборного пункта, где он оформлял документы перед отправкой на службу. Один из них уточнил, что рэпера сопровождали двое мужчин.