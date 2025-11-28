День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:50

Названо место, где может служить рэпер Макан

Mash: рэпер Макан может пойти служить в подмосковную часть ВДВ

Рэпер Макан Рэпер Макан Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Российский рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов), предположительно, отправится служить в подмосковную часть ВДВ, сообщает Telegram-канал Mash. По данным источника, эту информацию подтвердил сотрудник призывного пункта.

Канал отмечает, что с артистом уже ведет переговоры представитель воинской части ВДВ с базой в Московской области. При этом категория здоровья рэпера позволяет ему служить в воздушно-десантных войсках, говорится в публикации. Сам Макан не давал комментариев по этому поводу.

Ранее сообщалось, что рэпер будет служить в спецназе Росгвардии. По данным источника, Макана распределили в центр спецназначения «Витязь», который борется с терроризмом и освобождением заложников. Стало известно, что артист отправится на службу 28 ноября.

Также появилась информация о явке Макана в московский военкомат. Призывники сообщили, что видели музыканта внутри сборного пункта, где он оформлял документы перед отправкой на службу. Один из них уточнил, что рэпера сопровождали двое мужчин.

рэперы
ВДВ
служба
армия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трихолог назвала признаки, когда выпадение волос нельзя считать нормой
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре
Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки
Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине
Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.