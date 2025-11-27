Стало известно, где будет служить рэпер Макан

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) будет служить в спецназе Росгвардии, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, музыканта распределили в центр спецназначения «Витязь», который выполняет задачи по борьбе с терроризмом и освобождению заложников. На службу он отправится 28 ноября.

«Витязь» задействуют в операциях по пресечению массовых беспорядков и в ситуациях, связанных с угрозами для граждан. Подразделение известно участием в операции по освобождению заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. За время существования отряда 16 его бойцов получили звание Героя России.

Ранее рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) окончательно покинул Россию, продав свою московскую квартиру по цене 31 млн рублей при рыночной стоимости от 40 млн рублей. Причиной эмиграции в США могли стать проблемы с концертной деятельностью: в 2024 году три из пяти запланированных выступлений артиста были отменены.