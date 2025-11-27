День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 ноября 2025 в 10:38

Стало известно, где будет служить рэпер Макан

SHOT: рэпер Макан отправится служить в спецподразделение «Витязь»

Читайте нас в Дзен

Рэпер Макан (настоящее имя — Андрей Косолапов) будет служить в спецназе Росгвардии, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, музыканта распределили в центр спецназначения «Витязь», который выполняет задачи по борьбе с терроризмом и освобождению заложников. На службу он отправится 28 ноября.

«Витязь» задействуют в операциях по пресечению массовых беспорядков и в ситуациях, связанных с угрозами для граждан. Подразделение известно участием в операции по освобождению заложников на мюзикле «Норд-Ост» в 2002 году. За время существования отряда 16 его бойцов получили звание Героя России.

Ранее рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) окончательно покинул Россию, продав свою московскую квартиру по цене 31 млн рублей при рыночной стоимости от 40 млн рублей. Причиной эмиграции в США могли стать проблемы с концертной деятельностью: в 2024 году три из пяти запланированных выступлений артиста были отменены.

рэперы
армия
призывники
Росгвардия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Магазин как центр общения: «Пятёрочка» и ЦМС меняют жизнь городов
На форуме «Открыто для всех» обсудили доработку законов для людей с ОВЗ
Одна страна ЕС развернула новый радар на границе с Россией
«Не будем мешать»: депутат отреагировала на скандал с избиением фигуристки
Удары по Украине сегодня, 27 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Названо решение прокуратуры по делу против Ефремова
Путин раскрыл, где пройдет следующий саммит ОДКБ
Еще в одной стране ограничили доступ к YouTube, TikTok и Facebook
NEWS.ru и «Одноклассники» запустили совместный конкурс
Полицейские накрыли производство контрафактной бытовой химии
Названы две главные версии стрельбы около Белого дома
Раскрыта одна деталь ограбления Лувра
Стало известно, где будет служить рэпер Макан
Гастроэнтеролог перечислила продукты, помогающие при изжоге
В МИД России подтвердили визит Уиткоффа в Москву
В Краснодарском крае раскрыли последствия ночной атаки дронов
Семин расплакался у гроба Симоняна
«Ситуация крайне напряженная»: Гладков сообщил об атаке на энергообъекты
Скандально известный блогер сбежал из Индонезии после объявления в розыск
В Белом доме связали стрельбу в Вашингтоне с прежней миграционной политикой
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.