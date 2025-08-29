Минобороны РФ завершило создание системы единого воинского учета Белоусов: Минобороны РФ в 2025 году создало систему единого воинского учета

Министерство обороны России завершило формирование государственной системы единого воинского учета в 2025 году, сообщил глава военного ведомства Андрей Белоусов в ходе заседания коллегии. Новая система представляет собой важный элемент создаваемой единой цифровой среды военного ведомства.

Одно из достижений в этой сфере — завершение создания государственной системы единого воинского учета. Приняты меры по ускорению работы программного изделия ресурсного обеспечения «Алушта», — указал Белоусов.

Внедрение данной системы позволит оптимизировать процессы воинского учета. Кроме того, удастся повысить эффективность управления человеческими ресурсами в Вооруженных силах.

Создание единой системы воинского учета является частью масштабной цифровой трансформации Министерства обороны. Реализация проекта «Алушта» обеспечит комплексное решение задач ресурсного обеспечения и управления личным составом. Это позволит существенно повысить оперативность и качество принятия управленческих решений в области обороны и безопасности государства.

Ранее Белоусов рассказал, что Минобороны РФ в 2025 году удалось оптимизировать финансовые расходы, не снижая объем закупок вооружения. По его словам, благодаря этому получилось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику России.