29 августа 2025 в 20:29

Белоусов назвал важнейшее достижение Минобороны в 2025 году

Белоусов: Минобороны удалось оптимизировать финансовые расходы в 2025 году

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

Министерству обороны России в 2025 году удалось оптимизировать финансовые расходы, не снижая объем закупок вооружения, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии оборонного ведомства. По его словам, благодаря этому получилось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику России.

В этом году удалось оптимизировать финансовые расходы. В результате не был снижен объем закупок вооружения, выполняются все обязательства в части денежного довольствия военнослужащих, соответствующих социальных выплат и льгот. Благодаря этому удалось стабилизировать нагрузку военного бюджета на экономику страны, — поделился Белоусов.

Ранее министр сообщал, что бойцы СВО получили более 300 тысяч справок об участии в боевых действиях через витрины данных Минобороны России. Данный электронный сервис позволяет значительно упростить и ускорить процедуру оформления необходимых документов. К концу текущего года планируется подключение к системе около 25 тысяч федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления.

