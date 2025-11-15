Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 ноября 2025 в 13:59

Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов

Около 45% закрытий точек в России приходится на магазины одежды и обуви

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России на магазины одежды и обуви приходится наибольшая доля закрытий торговых точек, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NF Group. Речь идет о сетях, полностью ушедших из офлайна. В первом квартале показатель составил 45% по всей России.

Во втором квартале ситуация ухудшилась, доля закрытий достигала 54%. В Москве ситуация оказалась более выраженной. С июля по сентябрь на столичные магазины одежды и обуви пришлось 50% всех закрытий, что на 12% выше показателя предыдущего квартала.

За указанный период с рынка ушли сразу несколько брендов, а часть из них перевела бизнес в онлайн-формат. По словам аналитика и издателя Fashion Buzz Ольги Штейнберг, в период с 2022 по 2024 год производители активно расширялись, заполняя нишу ушедших иностранных компаний и пробуя новые форматы. Сейчас же они вынуждены заниматься оптимизацией бизнеса. Малые и средние бренды обладают особой уязвимостью из-за менее устойчивой структуры продаж и сложностей с получением кредитов, а также сильной зависимости от маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что российский рынок электронных сигарет переживает острую нехватку товара, а оставшаяся в магазинах продукция продается по значительно завышенным ценам. По информации участников рынка, ухудшение ситуации началось около двух месяцев назад. Крупнейшие китайские производители, в число которых входят и известные бренды, тогда значительно сократили объемы экспортных поставок в Россию.

