Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов

В России на магазины одежды и обуви приходится наибольшая доля закрытий торговых точек, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные NF Group. Речь идет о сетях, полностью ушедших из офлайна. В первом квартале показатель составил 45% по всей России.

Во втором квартале ситуация ухудшилась, доля закрытий достигала 54%. В Москве ситуация оказалась более выраженной. С июля по сентябрь на столичные магазины одежды и обуви пришлось 50% всех закрытий, что на 12% выше показателя предыдущего квартала.

За указанный период с рынка ушли сразу несколько брендов, а часть из них перевела бизнес в онлайн-формат. По словам аналитика и издателя Fashion Buzz Ольги Штейнберг, в период с 2022 по 2024 год производители активно расширялись, заполняя нишу ушедших иностранных компаний и пробуя новые форматы. Сейчас же они вынуждены заниматься оптимизацией бизнеса. Малые и средние бренды обладают особой уязвимостью из-за менее устойчивой структуры продаж и сложностей с получением кредитов, а также сильной зависимости от маркетплейсов.

