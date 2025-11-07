Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 00:28

Концерн «Уралвагонзавод» объявил об оптимизации своих расходов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концерн «Уралвагонзавод» (входит в Ростех) сообщил о проведении оптимизации своих административно-управленческих расходов, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия. Там уточнили, что поиск новых сотрудников при этом продолжается.

УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает в первую очередь оптимизацию административно-управленческих расходов. Все процедуры проходят строго в рамках действующего трудового законодательства, — указали на предприятии.

Ранее стало известно, что часть сотрудников Уралвагонзавода перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав. В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.

Также выяснилось, что корпорация «Уралвагонзавод» должна вернуть в федеральный бюджет свыше 106 млн рублей, выделенных ранее в качестве государственной поддержки. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу предприятия, тем самым подтвердив законность решений нижестоящих инстанций. Указанные средства были предоставлены предприятию в 2015 году в форме субсидии на создание пяти передовых технологий и образцов новой продукции.

Ростех
уралвагонзавод
оптимизация
расходы
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

