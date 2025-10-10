На Уралвагонзаводе объяснили введение четырехдневной рабочей недели На УВЗ вводят четырехдневную рабочую неделю для части специалистов

Часть сотрудников «Уралвагонзавода» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав, сообщила пресс-служба предприятия «Интерфаксу». В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.

Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов «Уралвагонзавода», задействованных в гражданском сегменте. <…> Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, «Уралвагонзавод» продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности, — говорится в сообщении.

Ранее правительство России утвердило шестидневную рабочую неделю для граждан в завершающие дни октября. Указанная мера обусловлена переносом выходных, связанных с празднованием Дня народного единства, что предполагает трудовую деятельность в период с 27 октября по 1 ноября. Эта дата объявляется сокращенным рабочим днем для всех категорий трудящихся с уменьшением продолжительности труда на один час. Официальный отдых запланирован на период со 2 по 4 ноября.