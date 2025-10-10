Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 16:32

На Уралвагонзаводе объяснили введение четырехдневной рабочей недели

На УВЗ вводят четырехдневную рабочую неделю для части специалистов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть сотрудников «Уралвагонзавода» перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав, сообщила пресс-служба предприятия «Интерфаксу». В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.

Переход на четырехдневную рабочую неделю касается ограниченного количества специалистов «Уралвагонзавода», задействованных в гражданском сегменте. <…> Несмотря на временные колебания рынка подвижного состава, «Уралвагонзавод» продолжает стабильную работу благодаря своей многопрофильности, — говорится в сообщении.

Ранее правительство России утвердило шестидневную рабочую неделю для граждан в завершающие дни октября. Указанная мера обусловлена переносом выходных, связанных с празднованием Дня народного единства, что предполагает трудовую деятельность в период с 27 октября по 1 ноября. Эта дата объявляется сокращенным рабочим днем для всех категорий трудящихся с уменьшением продолжительности труда на один час. Официальный отдых запланирован на период со 2 по 4 ноября.

уралвагонзавод
недели
работа
графики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил дороговизну такси в Москве
Ценник российского футболиста из ПСЖ упал на €2 млн
Первый канал представит премьеру нового сезона вечернего шоу «Эксклюзив»
Признают погибшими? Что нового известно о пропаже семьи Усольцевых в тайге
«Испытываю неприязнь»: доктор Мясников назвал самый ненавистный диагноз
Развод с Джиганом, измены, четверо детей и коза: как живет Оксана Самойлова
На Кубани обрушилась стена интерната
В Госдуме объяснили, почему Трамп не получил Нобелевскую премию мира
Собянин раскрыл, когда на месте монорельса в Москве появится новый парк
Россиянка задушила пожилую мать в ее доме
«Не до такой степени»: Збруев впервые вышел на связь после госпитализации
«Зима будет долгой, блэкаут будет»: украинцам пообещали непростые времена
Звезда «Счастливого человека» скончалась в возрасте 79 лет
Стало известно, стоит ли ждать от США поставок мощного оружия Украине
Путин объяснил, почему отметил день рождения в кругу военных
«Это только начало»: киевским депутатам пообещали проблемы хуже блэкаута
Умер легендарный солист рок-группы Moody Blues
Никас Сафронов опроверг слухи о болезни
Готовим самую вкусную картошку! Рецепт по-деревенски в духовке
Военный эксперт оценил последствия блэкаута на Украине для ВС России
Дальше
Самое популярное
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов
Европа

Появились кадры погружения Киева во тьму на фоне взрывов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.