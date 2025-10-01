Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя из-за праздника

Россияне в октябре будут работать шесть смен подряд из-за Дня народного единства

Россиян в конце октября ждет шестидневная рабочая неделя, следует из постановления правительства страны. Из-за переноса выходных дней, приуроченных к Дню народного единства, они будут работать с 27 октября по 1 ноября.

В субботу, 1 ноября, рабочий день будет сокращен на час вне зависимости от продолжительности смены сотрудника. При этом выходной день переносится на понедельник, 3 ноября. Выходные продлятся со 2 по 4 ноября. В октябре будет 23 рабочих дня и восемь выходных. В ноябре — 19 рабочих дней и 11 выходных.

Ранее директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев посоветовал россиянам взять отпуск 29 и 30 декабря. Так можно максимально продлить новогодний отдых до 16 дней подряд. Изначально нерабочих дней в период Нового года всего 12. Эксперт также отметил возможность увеличения периода отдыха в другие месяцы года: февральский отпуск с 24 по 27-е число позволит отдыхать девять дней подряд, аналогичный результат достижим в марте при оформлении отпуска с 10 по 13-е число.

До этого замглавы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил, что ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудников российских компаний и предприятий должен быть продлен. Продолжительность отпуска должна увеличиться с нынешних 28 до 35 календарных дней в году.

