В России хотят продлить ежегодный оплачиваемый отпуск

Ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудников российских компаний и предприятий должен быть продлен, заявил ТАСС заместитель главы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов. По его предложению, продолжительность отпуска должна увеличиться с нынешних 28 календарных дней до 35 дней в году. Чиннов отметил, что в России наблюдается тревожная тенденция — сотрудники компаний проводят на работе значительно больше времени, чем раньше.

Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например по 12 или даже 16 часов, — сказал Чиннов.

Ранее директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина говорила, что, если сотрудник решает работать во время отдыха по собственной инициативе, закон не обязывает работодателя оплачивать этот труд. Она напомнила, что во время отпуска за работником сохраняется средняя заработная плата и все предусмотренные законодательством гарантии.

Коуч Валентина Красникова объясняла, что для предотвращения стресса необходимо постепенно и планомерно возвращаться к работе после отпуска. Лучше всего составить четкий план действий. Она уточнила, что заниматься делами после отдыха нужно последовательно, избегая перенапряжения. Также важно не пренебрегать полноценным сном.