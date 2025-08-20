Переговоры Путина и Трампа на Аляске
20 августа 2025 в 16:10

Стало известно, как легко адаптироваться к работе после отпуска

Коуч Красникова посоветовала постепенно адаптироваться к работе после отдыха

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для того, чтобы избежать стресса, нужно постепенно и спланировано выходить из отпуска, заявила «Радио 1» коуч Валентина Красникова. Лучше всего составить четкий план действий.

Может, вам надо забрать детей или сделать уборку, или решить вопросы с документами. Также здесь все зависит от вашего психотипа, но желательно постепенно входить в рабочий процесс, систематизироваться и налаживать график, — отметила Красникова.

Она уточнила, что заниматься делами после отпуска нужно последовательно, не перенапрягаясь. Кроме того, важно не пренебрегать сном.

Психолог Екатерина Кес ранее заявила, что, если летом не удалось уйти в отпуск, можно начать чаще гулять в новых местах или плавать в бассейне — это снизит уровень стресса и поднимет настроение. Она также призвала не сравнивать себя с другими людьми.

отпуска
стресс
работа
коуч
