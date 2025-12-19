Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 13:19

Путин заявил, что операторы дронов участвуют в боях даже из отпуска

Фото: Трансляция Итогов года с Владимиром Путиным — 2025
Некоторые операторы дронов продолжают принимать участие в боевых действиях, даже уезжая в отпуск, сообщил президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции и прямой линии в Москве. По словам лидера, современные технологии это позволяют.

Даже те, кто приезжает в отпуск иногда, продолжают участвовать в боевых действиях. Современные технологии это позволяют, — рассказал он.

Президент добавил, что ситуация с использованием беспилотников в зоне СВО претерпела кардинальные изменения. В этой сфере Россия стала лидером, подчеркнул глава.

Путин также заявил, что не страшно будет передать судьбу России в руки таких ребят, как участники СВО, но их, по словам президента, необходимо специально готовить. Он отметил, что уже несколько ветеранов успешно работают в президентской администрации.

Как сообщил российский лидер, сейчас в Купянске находятся 3,5 тыс. личного состава Вооруженных сил Украины. Военные не получили команды на сложение оружия. Глава государства добавил, что шансов на прорыв у противника почти нет, поскольку он окружен и инициатива на фронте принадлежит российским военным.

