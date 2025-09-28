Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 05:12

Россиянам рассказали, как превратить 12 выходных в 16

HR-специалист Муравьев: отпуск 29 и 30 декабря увеличит отдых до 16 дней подряд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если взять отпуск 29 и 30 декабря, можно максимально продлить новогодний отдых до 16 дней подряд, заявил агентству ПРАЙМ директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев. Изначально, нерабочих дней в период Нового года всего 12.

Но если взять отпуск на два дня 29 и 30 декабря, то новогодние каникулы увеличатся до 16 дней. В этом году 31 декабря тоже выходной. Таким образом, можно себе устроить полноценную перезагрузку более двух недель за счет всего лишь двух отпускных дней, — сказано в сообщении.

Эксперт также отметил возможность увеличения периода отдыха в другие месяцы года: февральский отпуск с 24 по 27 число позволит отдыхать девять дней подряд, аналогичный результат достижим в марте при оформлении отпуска с 10 по 13 число. Наиболее финансово выгодными для отпуска периодами считаются месяцы с максимальным количеством рабочих дней — апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, заключил Муравьев.

Ранее замглавы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил, что ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудников российских компаний и предприятий должен быть продлен. Продолжительность отпуска должна увеличиться с нынешних 28 календарных дней до 35 дней в году.

отпуска
Новый год
праздники
выгода
