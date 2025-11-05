Верховный суд России оставил в силе решение по иску Минпромторга к УВЗ

Корпорация «Уралвагонзавод» должна вернуть в федеральный бюджет свыше 106 млн рублей государственной поддержки, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы судебного дела. Верховный суд России отклонил кассационную жалобу предприятия, тем самым подтвердив законность решений нижестоящих инстанций.

Указанные средства были предоставлены предприятию в 2015 году в форме субсидии на создание пяти передовых технологий и образцов новой продукции. Соглашение предполагало, что к 2021 году завод получит шесть патентов, наладит серийный выпуск и реализацию 200 единиц техники, а также создаст более сотни высокопроизводительных рабочих мест.

Поскольку Уралвагонзавод не выполнил взятые на себя обязательства, Минпромторг инициировал судебный процесс о возврате выделенных денег. Первоначально Арбитражный суд Москвы встал на сторону ответчика, приняв во внимание доводы о наличии внешних препятствий и нецелесообразности дальнейших разработок.

Девятый арбитражный апелляционный суд, куда обратилось министерство, удовлетворил исковые требования в полном объеме. Апелляция учла, что предприятие заявило о невозможности достижения целей уже после истечения сроков действия соглашения. Дополнительно с завода был взыскан штраф в размере 10 млн рублей. Судья Верховного суда Марина Антонова, рассмотрев кассационную жалобу Уралвагонзавода, не обнаружила оснований для передачи дела в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Ранее сообщалось, что часть сотрудников Уралвагонзавода перейдет на четырехдневную рабочую неделю из-за снижения спроса на железнодорожный подвижной состав. В корпорации подчеркнули, что данная мера затрагивает ограниченный круг специалистов гражданского сегмента, а стабильность работы завода обеспечивается его многопрофильностью.