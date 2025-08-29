День знаний — 2025
В МО назвали число выданных справок об участии в СВО

Белоусов: военнослужащие получили свыше 300 тысяч справок об участии в СВО

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Бойцы специальной военной операции получили более 300 тысяч справок об участии в боевых действиях через витрины данных Минобороны России, заявил глава ведомства Андрей Белоусов на заседании коллегии министерства. Данный электронный сервис позволяет значительно упростить и ускорить процедуру оформления необходимых документов.

Эффективно реализуется сервис витрина данных, с помощью которой справку об участии в СВО можно получить почти мгновенно. С мая уже выдано более 300 тысяч справок, — сказал Белоусов.

К концу текущего года планируется подключение к системе около 25 тысяч федеральных и региональных органов власти, а также органов местного самоуправления. Это позволит обеспечить межведомственное электронное взаимодействие для оперативного предоставления мер социальной поддержки военнослужащим.

Ранее Белоусов заявил, что в 2025 году плановые показатели по набору граждан на военную службу по контракту были увеличены. Министр также отметил выполнение принятых целей.

До этого глава Минобороны заявил, что Вооруженные силы России ежемесячно освобождают порядка 600–700 километров территорий в рамках специальной военной операции. Он напомнил, что в начале года войска каждый месяц брали под контроль около 300–400 квадратных километров территорий.

Россия
Андрей Белоусов
Минобороны РФ
спецоперация
