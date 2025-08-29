В МО России раскрыли данные о наборе контрактников Белоусов: в 2025 году увеличен план набора контрактников

В 2025 году плановые показатели по набору граждан на военную службу по контракту были увеличены, заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе своего выступления на заседании коллегии Министерства обороны. Он также отметил выполнение принятых целей.

Ключевым вопросом для обеспечения ведения наступательных действий остается комплектование войск. Работа на данном направлении идет успешно. В этом году мы увеличили план набора на военную службу по контракту. Показатели плана комплектования в целом выполняются, — сказал министр.

Ранее власти Татарстана объявили о повышении единовременной выплаты для граждан, желающих подписать контракт на прохождение военной службы, до 3,1 млн рублей. Текущий размер выплат является одним из наиболее высоких в стране. Данная выплата состоит из двух частей. Первая часть в размере 2,7 млн рублей предоставляется из республиканского бюджета. Вторая часть в сумме 400 тыс. рублей выделяется Министерством обороны.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в комментарии для NEWS.ru выступил с инициативой повышения ежемесячных выплат для участников специальной военной операции, служащих по контракту и на добровольческой основе. Он предложил увеличить сумму до 300 тыс. рублей, не учитывая дополнительных выплат и надбавок.