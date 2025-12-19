Новый год-2026
Развожаев выступил со срочным заявлением о сбитых в Севастополе целях

Михаил Развожаев Михаил Развожаев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Силы ПВО сбили пять воздушных целей и продолжают отражать воздушную атаку ВСУ в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он призвал жителей покинуть открытые пространства и спрятаться в укрытиях.

В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей, — написал Развожаев.

Ранее губернатор сообщил, что в городе объявили воздушную тревогу. Сирены заработали в 14:31 по московскому времени. Администрация города рекомендовала жителям и гостям города срочно пройти в убежища или занять безопасное положение, находясь в помещении: перекрыть газ, воду и отключить электричество, закрыть окна и зайти в комнату с несущими стенами.

Два дня назад украинская сторона снова атаковала российский полуостров. Силы ПВО и Черноморский флот отразили попытку воздушной атаки ВСУ на Севастополь. Губернатор города Развожаев сообщил, что военные сбили 11 беспилотников. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Все оперативные и экстренные службы продолжают работу в состоянии повышенной готовности.

