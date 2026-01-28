Рабочий пострадал при атаке БПЛА на учебный центр Развожаев: рабочий пострадал при атаке БПЛА на учебный центр в Севастополе

Рабочий получил осколочное ранение в результате падения обломков сбитого украинского беспилотника возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его информации, ученики не пострадали, на момент инцидента они находились в укрытии.

Возле образовательного центра имени В. Д. Ревякина упал осколок от сбитого БПЛА. На момент падения осколка все учащиеся были в укрытии. Осколочное ранение нижней конечности получил рабочий здания, который в момент сбития БПЛА находился на улице, — написал он.

Ранее Развожаев рассказывал, что средства ПВО сбили два беспилотника ВСУ, летевших на Севастополь. По информации местных спасательных служб, гражданские объекты повреждений не получили.

В пресс-службе Минобороны РФ до этого проинформировали, что за минувшую ночь над российскими регионами сбили 75 украинских беспилотников. Больше всего дронов было уничтожено над Краснодарским краем и Крымом — по 24 и 23 БПЛА соответственно.