Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 20:34

«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад

МИД России: размещение воинских контингентов Запада на Украине неприемлемо

Фото: Global Look Press
Размещение вооруженных контингентов, складов и другой военной инфраструктуры стран Запада на Украине неприемлемо, заявили в МИД России. Москвой это будет квалифицироваться как иностранная интервенция, подчеркнули дипломаты.

Размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран для нас неприемлемо и будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности России, — указали в министерстве.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые иностранные военные подразделения на территории Украины рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных сил России. Она подчеркнула, что так называемые многонациональные силы, включая их британскую составляющую, не являются исключением из этого правила.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие войск Великобритании и Франции на Украине сразу после прекращения огня — обязательно. По его словам, иностранный контингент нужен для мониторинга прекращения огня, поддержки ВСУ средствами и оружием, технологий, разведки, тренировочных миссий, объяснил политик.

Россия
Запад
МИД РФ
Украина
