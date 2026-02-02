Российская сторона с июня 2025 года передала Украине останки более 12 тыс. тел военнослужащих ВСУ, сообщили в МИД РФ. При этом, по данным внешнеполитического ведомства, за тот же период от украинской стороны было получено свыше 200 тел.

В конце января депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия передала Украине тела 1000 погибших бойцов ВСУ в рамках нового обмена. В ответ Киев вернул Москве 38 тел.

Событие стало продолжением практики, о которой ранее говорил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В конце прошлого года, согласно стамбульским договоренностям, Москва также передала Киеву 1000 тел украинских военнослужащих.

До этого, по информации источника в силовых структурах, на позициях, оставленных ВСУ, обнаружили импровизированные места для содержания задержанных. В одной из ям нашли три обезображенных тела украинских военнослужащих с признаками физического насилия. Вероятно, в этих ямах держали дезертиров и отказников.