Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 20:16

Россия передала Украине останки более 12 тыс. военных ВСУ

МИД РФ: Украина получила более 12 тыс. останков военнослужащих ВСУ

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского
Читайте нас в Дзен

Российская сторона с июня 2025 года передала Украине останки более 12 тыс. тел военнослужащих ВСУ, сообщили в МИД РФ. При этом, по данным внешнеполитического ведомства, за тот же период от украинской стороны было получено свыше 200 тел.

В конце января депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил, что Россия передала Украине тела 1000 погибших бойцов ВСУ в рамках нового обмена. В ответ Киев вернул Москве 38 тел.

Событие стало продолжением практики, о которой ранее говорил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. В конце прошлого года, согласно стамбульским договоренностям, Москва также передала Киеву 1000 тел украинских военнослужащих.

До этого, по информации источника в силовых структурах, на позициях, оставленных ВСУ, обнаружили импровизированные места для содержания задержанных. В одной из ям нашли три обезображенных тела украинских военнослужащих с признаками физического насилия. Вероятно, в этих ямах держали дезертиров и отказников.

Украина
МИД РФ
тела
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва предупредила Берлин на случай ядерных амбиций
Политики из списка Эпштейна: кто оказался педофилом, кто все отрицает
Россия призвала США освободить Мадуро и его жену
Российские дипломаты сделали жесткое предупреждение Западу по Заполярью
«Говорить достаточно затруднительно»: в МИД оценили контакты с США
МИД: Россия регулярно ставит вопрос о задержанных в Баку россиянах
В МИД России раскритиковали политику НАТО в Арктике
Индия может отказаться от российской нефти
«Иностранная интервенция»: в России вновь предостерегли Запад
Россия передала США предложения по оздоровлению отношений
Россия передала Украине останки более 12 тыс. военных ВСУ
Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах в Абу-Даби
В Сети появились тайные фото группы Дятлова
Труп женщины в диване: в Москве спустя 20 лет раскрыли убийство
В Москве могут начать досматривать смартфоны
«Сам решу»: в Польше пообещали Трампу Нобелевскую премию с одним условием
«Мороз-кусака»: метеоролог предупредил о предстоящих холодах в Москве
Беженец спас бойцов СВО, самолет упал под Орском, Долина: что будет дальше
ВСУ атаковали машину замглавы села в Белгородской области
Экс-муж Бузовой отказался идти на премьеру фильма с ее участием
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.