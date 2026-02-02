Зимняя Олимпиада — 2026
Зеленский раскрыл состав делегации Украины на переговорах в Абу-Даби

Зеленский отправит Умерова и Буданова на переговоры в Абу-Даби

Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале объявил состав делегации для трехсторонних переговоров в Абу-Даби. В нее вошли ключевые политические и военные представители, включая секретаря СНБО Рустема Умерова.

Помимо главы офиса президента Кирилла Буданова и его заместителя Сергея Кислицы, в группу включены начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, советник главы государства Александр Бевз, а также лидер парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее стало известно, что следующий раунд переговоров по украинскому вопросу может вновь состояться в закрытом дворце Каср аш-Шати в Абу-Даби. Именно эта резиденция была выбрана для первой встречи, так как она максимально подходит для проведения конфиденциального диалога.

Кроме того, политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что мирные переговоры в Абу-Даби могли не состояться без участия США. По его мнению, это свидетельствует о желании Вашингтона прекратить украинский кризис.

Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
переговоры
Украина
Абу-Даби
