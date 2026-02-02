Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 15:12

Раскрыты детали вмешательства Запада в дела одной южноазиатской страны

Шойгу обвинил Запад в поддержке антиправительственных сил Мьянмы

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Страны Запада напрямую поддерживали силы, выступающие против правительства Мьянмы, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на встрече с первым министром и советником по нацбезопасности республики Тин Аун Саном. По его словам, попыткам западного вмешательства активно противостоят силовые службы страны, передает ТАСС.

Шойгу поздравил Нейпьидо с успешными парламентскими выборами. Он также отметил, что высокий уровень безопасности во время голосования обеспечили местные правоохранители и спецслужбы.

Страны Запада абсолютно бесцеремонно оказывали прямую финансовую и материально-техническую поддержку антиправительственным силам. Мьянманские власти с честью выдержали это испытание на прочность, — отметил секретарь Совбеза.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Мьянму с рабочим визитом. Повестка дня включает обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества, касающихся национальной и региональной безопасности, военного и военно-технического взаимодействия, торгово-экономического партнерства и координации позиций на международной арене.

