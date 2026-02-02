Стало известно о цели визита Шойгу в Мьянму

Стало известно о цели визита Шойгу в Мьянму Шойгу прибыл в Мьянму для переговоров с руководством страны

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу прибыл в Мьянму с рабочим визитом, сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ РФ. Целью визита станут переговоры с высшим политическим руководством этой страны.

2 февраля секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Республику Союз Мьянма с рабочим визитом. В аэропорту его встречал посол России Искандер Азизов и заместитель главы МИД Мьянмы Kоу Koy Чжо, — отметили в пресс-службе.

Повестка дня включает обсуждение широкого спектра вопросов двустороннего сотрудничества, касающихся национальной и региональной безопасности, военного и военно-технического взаимодействия, торгово-экономического партнерства и координации позиций на международной арене. Особое внимание уделяется сотрудничеству между спецслужбами, правоохранительными органами, финансовыми разведками, Министерством юстиции России и Росгвардией.

Ранее сообщалось, что Россия оказала Мьянме гуманитарную помощь, передав свыше 250 тонн подсолнечного масла через Всемирную продовольственную программу ООН. Речь идет о поставке пищевого масла, обогащенного витаминами А и D.