15 января 2026 в 16:26

«Законные цели»: Захарова предупредила собирающихся на Украину военных

Захарова назвала иностранных военных на Украине законными целями ВС России

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Любые иностранные военные подразделения на территории Украины рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных сил России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Она подчеркнула, что так называемые многонациональные силы, включая их британскую составляющую, не являются исключением из этого правила, передает корреспондент NEWS.ru.

Любые иностранные контингенты на Украине будут рассматриваться как законные цели для Вооруженных сил Российской Федерации. Британская составляющая не станет исключением, — сказала Захарова.

Ранее представитель МИД России заявила, что Евросоюз и Великобритания намерены создать в Европе новую «систему безопасности», враждебную по отношению к Москве. По ее словам, они стремятся изменить баланс сил в свою пользу. Захарова отметила, что Брюссель и Лондон разрушают существующую региональную систему безопасности.

Дипломат также заявила, что европейские элиты воспринимают возможное урегулирование украинского кризиса как угрозу своим интересам. По ее словам, они активно препятствуют мирному процессу. Представитель МИД указала, что в Европе опасаются утраты своего ослабевающего глобального влияния.

