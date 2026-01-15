Любые иностранные военные подразделения на территории Украины рассматриваются как законные цели для ударов Вооруженных сил России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. Она подчеркнула, что так называемые многонациональные силы, включая их британскую составляющую, не являются исключением из этого правила, передает корреспондент NEWS.ru.

Ранее представитель МИД России заявила, что Евросоюз и Великобритания намерены создать в Европе новую «систему безопасности», враждебную по отношению к Москве. По ее словам, они стремятся изменить баланс сил в свою пользу. Захарова отметила, что Брюссель и Лондон разрушают существующую региональную систему безопасности.

Дипломат также заявила, что европейские элиты воспринимают возможное урегулирование украинского кризиса как угрозу своим интересам. По ее словам, они активно препятствуют мирному процессу. Представитель МИД указала, что в Европе опасаются утраты своего ослабевающего глобального влияния.