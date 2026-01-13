Захарова уличила ЕС и Британию в создании антироссийской системы Захарова обвинила ЕС в намерении создать враждебную систему безопасности

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Евросоюз и Великобританию в намерении создать враждебную Москве «систему безопасности» на континенте, передает ТАСС. По ее словам, они хотят изменить баланс в свою пользу.

Этот гомункул, «новая система безопасности» в Европе, задуманная ЕС и Великобританией, где европейские колониальные державы якобы доминируют в регионе, открыто враждебен по отношению к России, — подчеркнула дипломат.

Представитель ведомства отметила, что Брюссель и Лондон разрушают существующую систему безопасности региона. Захарова напомнила, что точно таким же образом поступала НАТО, несмотря на все обещания, включая экс-госсекретаря США Джеймса Бейкера в 90-е. Дипломат убеждена, что эта система создается против интересов России.

Ранее Захарова отметила, что элиты ЕС и Британии воспринимают возможное урегулирование кризиса на Украине как угрозу для собственных интересов и активно ему препятствуют. По ее словам, в Европе боятся за свое ослабевающее глобальное влияние.