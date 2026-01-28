Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 10:30

В Крыму раскрыли подробности атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: беспилотники ВСУ дважды за ночь пытались атаковать Севастополь

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Беспилотники ВСУ дважды за ночь пытались атаковать Севастополь, заявил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, силы ПВО и Черноморский флот сбили 10 украинских летательных аппаратов.

За минувшую ночь и утро ВСУ дважды пытались атаковать Севастополь. В общей сложности силы ПВО и нашего Черноморского флота сбили 10 БПЛА, — написал Развожаев.

По его информации, упавшие обломки сбитых беспилотников повлекли повреждения нескольких частных домов и участков. Вблизи образовательного центра имени Ревякина пострадал рабочий. Он получил осколочное ранение нижней конечности. На момент падения осколка все учащиеся находились в укрытии.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 75 украинских беспилотников. По данным ведомства, атаку противника отразили над 10 регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Больше всего вражеских БПЛА было сбито над Краснодарским краем и Крымом — по 24 и 23 цели соответственно.

