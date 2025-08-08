В одном из регионов выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей Единовременная выплата контрактникам в Татарстане достигла 3,1 млн рублей

Правительство Татарстана увеличило единовременную выплату желающим заключить контракт о прохождении военной службы, сейчас сумма составляет 3,1 млн рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на ДОСААФ республики. Размер текущих выплат назвали одним из самых высоких в России.

Раисом Республики Татарстан принято решение существенно повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Она составит 3,1 миллиона рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране, — сказано в сообщении.

Выплата формируется из двух частей: 2,7 млн рублей выделяет республика, еще 400 тысяч рублей поступают от оборонного ведомства. Это уже третье повышение в текущем году. В январе сумма увеличилась до 2,2 млн рублей, а затем в конце месяца достигла 2,8 млн рублей.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предложил увеличить ежемесячные выплаты бойцам СВО, служащим по контракту и добровольцам, до 300 тысяч рублей без учета надбавок. Он пояснил, что инициатива связана с высокой инфляцией и снижением покупательной способности, а также ростом цен на жилье, продукты и топливо. По словам Резяпова, организация уже направила обращения в администрацию президента, Минобороны и профильные комитеты Госдумы.